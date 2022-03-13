شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 12 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نستعرض في التقرير التالي أهم 7 أخبار رياضية شهدتها الساحة الرياضية المصرية اليوم السبت الموافق 12 / 3 / 2022، كان أبرزها تأهل الإسماعيلي وسيراميكا والجونة للدور الثاني (دور الـ32) من كأس مصر.

الإسماعيلى يهزم بتروجت بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

تأهل نادى الإسماعيلى لدور الـ16 فى بطولة كأس مصر بعد الفوز على بتروجت 5/ 4 بركلات الترجيح، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية، في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

سيراميكا يهزم الاتحاد السكندرى 2 / 1 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

تأهل فريق سيراميكا لدور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

الأهلي يخسر مُجدداً من صن داونز ويُعقّد موقفه فى دوري أبطال أفريقيا

خسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. حقق فريق الجونة الفوز على نظيرة بنها بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد خالد بشارة ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر والتأهل لدور الـ16 من البطولة. تواصل الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، مع الجهاز الطبى لفريق ليفربول الإنجليزى للاطمئنان على إصابة محمد صلاح نجم فريق الريدز وقائد الفراعنة عقب الإصابة التي تعرض لها اليوم في المباراة التي جمعت فريقه أمام برايتون في بطولة الدورى الانجليزى الممتاز. طبيب المنتخب يتواصل مع ليفربول للاطمئنان على محمد صلاح الجونة يفوز على بنها 1/3 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر.. فيديو

اتحاد الكرة يصرف مكافآت أفريقيا وكأس العرب للاعبى المنتخب قبل مباراتى السنغال

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، صرف المستحقات المتأخرة للاعبى منتخب مصر وتحديدا مكافآت بطولة كأس العرب وأمم افريقيا الأخيرة بالكاميرون، فى المعسكر المقبل وتحديدا قبل مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات كأس العالم.

كيروش يستقر على إقامة تدريبات منتخب مصر بالدفاع الجوى قبل مباراتى السنغال

استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على إقامة تدريبات الفراعنة باستاد الدفاع الجوى قبل مباراتى السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يرغب الخواجة فى إراحة أرضية ستاد القاهرة قبل المباراة الأولى أمام أسود التيرانجا المحدد لها يوم 25 مارس الجارى.