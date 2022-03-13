شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالى لخلافة مجدى عبد العاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادى فاركو من التعاقد مع مدرب برتغالى يقود الفريق البرتقالى فنيا، خلفا لمجدى عبد العاطى، المدير الفنى السابق للفريق، والذى رحل منذ ساعات قليلة، ومن المقرر أن يتعاقد فاركو مع المدرب البرتغالى برفقة جهاز معاون أجنبى بالكامل.

ووجه عز يشار حسن عباس حلمى، رئيس نادى فاركو، الشكر لمجدى عبد العاطى وجهازه المعاون على الفترة التى قضاها كمدير فني.

ويستعد فاركو لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها الرابعة عصر الخميس المقبل على استاد الإسكندرية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.

وودع فاركو بطولة كأس مصر من دور الـ32، بعدما خسر من كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز فى 5 مواجهات وخسر 6 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبل مثلهم.

وإجمالا قاد مجدى عبد العاطى فاركو فى 18 مباراة بواقع 12 مباراة بالدورى وواحدة بكأس مصر بجانب خمسة مباريات بكأس رابطة الأندية المحترفة فاز فى 6 مواجهات وخسر 10 مباريات وتعادل فى مباراتين، سجل لاعبوه 17 هدفا واستقبل 22 هدفا، وودع كأس مصر بجانب كأس الرابطة ويحتل المركز الثامن بالدوري.