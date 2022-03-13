شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز يدشن الموقع الرسمي لبطولة العالم القاهرة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 الموقع الرسمي للبطولة بجوار حسابات التواصل الاجتماعي على فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

وتستضيف مصر بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 21 مارس.

وتحرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، على توفير جميع سبل متابعة البطولة على المستويين العالمي والمحلي.

ويعتبر هذا أول موقع خاص ببطولة كأس العالم للجمبار القاهرة 2022 يمكن لجميع البعثات والمتابعين متابعة الأخبار حصريا باستمرار خلال فترة البطولة ومشاهدة بث مباشر عبر الموقع ومتابعة جميع الجداول والمعلومات الخاصة بالحدث والمرتبطة بجميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبطولة، حيث يمكن من خلاله التواصل مع اللجنة المنظمة في حال وجود أي استفسارات تخص البطولة والصور والفيديوهات الخاصة بالحدث ومتابعة النتائج.

ويعتمد اتحاد الجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، على الكوادر الداخلية للاتحاد فى كل ما يخص تنظيم البطولات الدولية والقارية، ويعقد اتحاد الجمباز مؤتمرًا صحفيا الأربعاء المقبل، 16 مارس بأحد الفنادق بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المنتظر أن يستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 21 مارس الجاري بمشاركة 281 مشاركا يمثلون 35 دولة، على رأسهم أوكرانيا، وجاءت الدول كالآتي مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.