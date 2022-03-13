شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يضم 20 لاعبا لقائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة إيسترن بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني فى الدور الـ32 من بطولة كأس مصر والتى ستقام على ملعب المحلة.

وجاءت القائمة تضم كلا من:

فى حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضرى

فى خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوي ، السيد الشبراوى ، إيهاب سمير ، مصطفى العش ، محمد بازوكا ، يحيى حامد .

فى خط الوسط .. إبراهيم صلاح ، أشرف السيد ، حميد ماو ، أحمد النادرى ، وليد مصطفى ، أحمد الشيخ ، باولن فوافى ، هشام عادل .

فى الهجوم .. عبده يحيى ، أحمد غنيم ، مالك توريه .

ويستقبل فريق غزل المحلة على ملعبه إيسترن كومباني في الثالثة عصر غد الأحد ضمن منافسات دور الـ32 بكأس مصر، وهي من المواجهات النادر في هذا الدور التي تجمع فريقين من الدوري الممتاز.