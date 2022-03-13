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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 12 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: الأهلي يخسر من صن داونز في رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
خسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وخسر الأهلي للمرة الثانية من صن داونز بعدما فاز الأخير على الأهلي فى القاهرة بالجولة الثالثة بهدف نظيف، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط.
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيغلق صفحة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، للتركيز فى المباريات المقبلة من أجل الاستمرار فى العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق.
وأضاف موسيمانى فى المؤتمر الصحفي عقب مباراة صن داونز، أنه توقع صعوبة المواجهة التي تعتبر بمثابة مباراة قبل نهائي أو نهائي لدوري أبطال أفريقيا، لأن المنافس فريق قوى والأهلي دخل الشوط الأول بشكل جيد ولكن استقبل الفريق هدفًا ولم ينجح فى التسجيل رغم الفرص التى لاحت أمامه خلال شوطي المباراة».
وصلت بعثة الأهلي مطار جوهانسبرج بجنوب أفريقيا استعدادا لرحلة العودة إلى القاهرة بعد الهزيمة من صن داونز بهدف نظيف فى رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعود بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة.
وخسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
مساعد كيروش يحضر مباراة الأهلي وصن داونز فى جنوب أفريقيا
أعلن مراسل قناة الأهلى تواجد الجنوب أفريقى روجر دى سا المدرب المساعد بالجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش بملعب سوكر سيتي لحضور مباراة فريق الأهلى وصن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
كشف مصدر لليوم السابع أن رابطة الأندية تنوى إقامة مباراة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على كأس السوبر خلال الفترة المقبلة، باعتبار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الماضية والأهلي كان وصيف البطولة.
ومن المقرر أن تقام المباراة فى الإمارات، ولكن حال إلغاء النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، والتي لم يتم حسم مصيرها حتى هذه اللحظة، وجاء اختيار الأهلي والزمالك لأن اللائحة تقول إن كأس السوبر يقام بين الأول والثانى فى الترتيب العام لبطولة الدورى العام.
فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3 /0، فى إطار مواجهات قوية فى إطار الجولة قبل الأخيرة من الدور قبل نهائى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.
بينما تقام الجولة الأخيرة من هذا الدور غدا الأحد على صالة القناة بالإسماعيلية بلقاءات بين كل من: بتروجت مع الاتحاد وهليوبوليس مع الطيران وطلائع الجيش مع سموحة والأهلى مع الزمالك.