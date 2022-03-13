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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 12 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: الأهلي يخسر من صن داونز في رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

خسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي للمرة الثانية من صن داونز بعدما فاز الأخير على الأهلي فى القاهرة بالجولة الثالثة بهدف نظيف، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط.

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أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيغلق صفحة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، للتركيز فى المباريات المقبلة من أجل الاستمرار فى العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق. وأضاف موسيمانى فى المؤتمر الصحفي عقب مباراة صن داونز، أنه توقع صعوبة المواجهة التي تعتبر بمثابة مباراة قبل نهائي أو نهائي لدوري أبطال أفريقيا، لأن المنافس فريق قوى والأهلي دخل الشوط الأول بشكل جيد ولكن استقبل الفريق هدفًا ولم ينجح فى التسجيل رغم الفرص التى لاحت أمامه خلال شوطي المباراة».

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