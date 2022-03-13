شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: انتصار الكأس دفعة معنوية لتصحيح مسار الإسماعيلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمد إبراهيم، المدير الفني للإسماعيلي: أُهدى فوز الفريق لجماهير النادي العريضة، والتي أعلم جليا مدى حزنها على تراجع النتائج بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية: "المباراة لم تكن سهلة علي الإطلاق، ونعمل علي عقد جلسات نفسية مستمرة مع اللاعبين سعيًا لرفع روحهم المعنوية".

وتابع مدرب الإسماعيلي: "نعد الجماهير بأن المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس وسنقاتل من أجل عبور تلك الكبوة وعودة الفريق لموقعه الطبيعي".

واستطرد: "مباراة اليوم بمثابة البداية لعودة الفريق لمسار الانتصارات وسنستغلها لمنح اللاعبين دفعة قوية لتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة".

واختتم حمد إبراهيم تصريحاته قائلا: "أغلقنا بشكل نهائى صفحة الكأس، وسنبدأ من الغد الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المحلي، والتي سنقاتل من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث".

ويحل الدراويش ضيفًا على الاتحاد مساء الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر المسابقة المحلية.