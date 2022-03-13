شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم طلائع الجيش 3/0 فى الجولة قبل الأخيرة من قبل نهائى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3 /0، فى إطار مواجهات قوية فى إطار الجولة قبل الأخيرة من الدور قبل نهائى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

بينما تقام الجولة الأخيرة من هذا الدور غدا الأحد على صالة القناة بالإسماعيلية بلقاءات بين كل من: بتروجت مع الاتحاد وهليوبوليس مع الطيران وطلائع الجيش مع سموحة والأهلى مع الزمالك.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس الجاري للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

ويتصدر فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى المرحلة قبل النهائية من دورى الكرة الطائرة الممتاز للرجال للموسم المحلى 2021 / 2022 برصيد 18 نقطة من الفوز فى 6 لقاءات فى هذه المرحلة.

ومن ناحية اخرى تشهد الجولة الختامية بالمرحلة الثانية من دورى سيدات الطائرة المحدد لها بعد الإثنين المقبل لقاءات بين كل من: الأهلى مع الزمالك و الزهور مع الصيد و وادى دجلة مع سبورتنج و الطيران مع سموحة و الجزيرة مع الشمس و هليوبوليس مع أصحاب الجياد.