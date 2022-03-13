شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة عبد الرحمن مجدي في مباراة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعرض عبد الرحمن مجدي، صانع ألعاب الإسماعيلي، لجزع فى الرباط الخارجي لكاحل القدم، وذلك على هامش مشاركته في لقاء بتروجت ضمن منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.

وتأهل الدراويش لثمن نهائي البطولة بعد الانتصار على الفريق البترولى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، سجل للدراويش عمر الوحش وأحمد مصطفى وأحمد مدبولي وعمرو الحلواني ووجيه عبد الحكيم، بينما أهدر محمد الشامي.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لجلسات تأهيلية في الفترة القادمة قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعدما اقترب من غيابه عن لقاء الاتحاد ضمن منافسات الدوري العام، والمقرر إقامته مساء الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.