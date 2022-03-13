شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير ترفع 117 خطف و150 كلين فى تجاوب الأثقال برأس البر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قامت سارة سمير، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، العائدة من إيقاف دولى؛ بسبب المنشطات، برفع 117 كجم خطف و150 كجم كلين بتجارب منتخب السيدات برأس البر.

وكشف محمد عبد المقصود، رئيس اتحاد رفع الأثقال، عن إقامة احتفالية بعد غد الاثنين بمناسبة رفع الإيقاف عن 6 لاعبين فى أزمة المنشطات على هامش تجارب المنتخب المقرر لها فى نفس اليوم.

وجاءت قائمة اللاعبين واللاعبات الذين تم رفع الإيقاف عنهم كالتالى: سارة سمير وسمر حبشى وسلمى فرج وعبد الرحمن السيد ومصطفى وحيد ومحمد سليم.

تقام التجارب على فترتين لاختيار عناصر منتخب الناشئين المشارك فى بطولة العالم باليونان شهر مايو القادم واختيار المنتخب المشارك فى بطولة العالم للشباب بالمكسيك شهر يونيو المقبل.

الأندية المشاركة فى البطولات المجمعة للأثقال فى رأس البر والتجارب كل من: المؤسسة بالإسكندرية والمؤسسة بالإسماعيلية والمؤسسة بالسويس والمؤسسة بالهايكستب والمؤسسة بالمنيا والمؤسسة بأسيوط ونادي طلائع الجيش والكهرباء القاهرة والكهرباء إسماعيلية وكهرباء طلخا والنصر للتصدير والفرسان ونادي شباب ناصر الفيوم ونادي الترسانة ونادي القومي ونادي الأوليمبي ومركز شباب سمنود ونادي طنطا ومركز شباب سنورس ونادي غرب البلد ومركز شباب سيدي عبد الرحيم ومركز شباب توشكي سوهاج ونادي مغاغة ومركز شباب الخارجة المشروع القومي القاهرة والمشروع القومي القليوبية والمشروع الإسماعيلية والمشروع القومي الغربية والمشروع القومي الوادي الجديد والمشروع القومي ببني سويف والمشروع القومي الدقهلية ونادي الناصرية ومركز شباب السنبلاوين.