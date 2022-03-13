وكيله: عقد الجزيري مستمر حتى 2024.. ونادٍ إماراتي كبير يريد اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حازم فتوح، وكيل أعمال سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، أن عقد اللاعب مستمر مع القلعة البيضاء حتى عام 2024، مشيرًا إلى أنه ليس من بين اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة.

وقال فتوح في تصريحات لقناة الحياى:" سيف الدين الجزيري ليس من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم حاليا، حيث أنه جدد تعاقده من اللجنة السابقة التي كانت تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب، وعقده مستمر حتى عام 2024 وملتزم بهذا العقد".

وأضاف:" مع احترامي الكامل لنادي الزمالك وشرف لأي لاعب الانضمامه لهذا النادي، لكن سيف الدين الجزيري انضم لمنتخب تونس قبل انضمامه للزمالك، حين كان لاعبا مع المقاولون العرب".

وتابع:" اللاعب هداف كأس العرب ولاعب دولي في منتخب تونس وتم استدعائه للمباراتين الفاصلتين لمنتخب تونس في تصفيات كأس العالم 2022".

وأكمل: اللاعب يؤدي تدريباته بكل قوة، وتذبذب المستوى طبيعي لأي لاعب، لو هناك مركز به أزمة يؤثر على باقي المراكز واللاعبين يكملوا بعضهم البعضعقد ".

واستطرد: "اللاعب مستمر مع الزمالك حتى 2024 وسيكمل عقده وملتزم به ونحترم اللوائح والقوانين".

وأتم تصريحاته:" هناك نادي اماراتي كبير يرغب في التعاقد مع اللاعب سيف الدين الجزيري بالفعل، في انتظار تحديد الالية التي سينتقل يها اللاعب إلى النادي".