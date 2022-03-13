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ملف الخليج 365.. صنداونز يهزم الأهلي.. وصلاح يحقق إنجازا غير مسبوق مع ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس السبت العديد من الأحداث لعل أبرزها خسارة الأهلي أمام صنداونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال أفريقيا، وتوديع الزمالك للبطولة بشكل رسمي بعد فوز بترو اتليتكو الأنجولي على ساجردا.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

صنداونز يفوز على الأهلي ويبتعد بصدارة المجموعة في دوري الأبطال

الوداد يرد.. هل يضم بنشرقي وأوناجم من الزمالك؟

الأهلي يُقصي الزمالك من كأس السلة ويضرب موعدا مع الاتحاد في النهائي

الإسماعيلي يتأهل لدور الـ16 في كأس مصر بتجاوز بتروجيت

الترجي يهزم النجم ويضع مسيرته في أبطال أفريقيا على محك الخروج

الزمالك يخرج من أبطال أفريقيا رسميًا بعد فوز بترو أتلتيكو على ساجرادا

الجونة يفلت من محطة بنها ويصعد لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر

محمد صلاح يحقق إنجازا غير مسبوق مع

صلاح يُسجل ويُصاب مع ليفربول أمام برايتون في 4 دقائق (فيديو)

كفر الشيخ يطيح بعبد العاطي من تدريب فاركو

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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