مدرب صنداونز غاضبًا: فوزنا على الأهلي درسًا في الوطنية.. و"غرف الملابس" كشفت حقد كايرز علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مانكوبا منجكيثى مدرب نادي صنداونز الجنوب أفريقي، أنه شعر بالحقد ضد فريقه من جانب مسؤولي فريق كايرز تشيفز، بسبب ما وصفه بـ"التسهيلات" التي قدموها للنادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

وأشار منجكيثي في تصريحات نشرتها صحيفة ذا ساوث أفريكان، إلى أن إدارة كايرز تشيفز قامت بمنح غرفة تبديل ملابس الفريق المٌضيف في ملعب سوكر سيتي للنادي الأهلي، فيما كان بإمكانها منحه غرفة أخرى بعيدة.

وقال مدرب صنداونز: "أتعلمون ما الذي يجعل طعم فوزنا على الأهلي أفضل؟، هل تتذكرون فترة الفقاعة الطبية؟ عندما لم نتمكن وقتها من استخدام غرف تبديل الملابس الخاصة بكايرز تشيفز".

وأكمل: "ما أعنيه، الأن أبناء هذه البلد لا يستخدمون هذه الغرفة، ولكن تم فتحها للاعبي الأهلي في مواجهة اليوم، وضد فريقنا".

وأضاف: "بالنسبة لي الفوز كان أحلى لأنني شعرت أن كايرز تشيفز كان حاقدًا علينا وسمح للأهلي بتسهيلات ضدنا، كان بإمكانهم نقل الأهلي إلى غرفة التبديل التي لديها منحدر في الجانب الآخر، المسافة طويلة بينها وبين الملعب".

وأردف: "إنها مباراتنا وعلى أرضنا، ولكن لا نصبح على أرضنا عندما يحصل الأهلي على غرفة أصحاب الأرض، بالنسبة لي هذا حقد كبير، نفس السيناريو كان لدينا في الموسم الماضي، ولكننا لا نتحدث عن هذه الأشياء لأننا وطنيون".

وأوضح: "في الموسم الماضي أراد الوداد أن يتدرب في منشآتنا ولكننا لم نسمح لهم بذلك لأن هذا يعني أننا سنشكل تحالفًا مع أشخاص من خارج جنوب أفريقيا".

واختتم: "بالنسبة لي، أعتقد أن الفوز على الأهلي مجرد درس في الوطنية".