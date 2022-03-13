طائرة الزمالك تستعد للأهلي بتجاوز سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حقق فريق الطائرة بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب نظيره سموحة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت في الجولة السادسة لبطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الزمالك بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفاز الزمالك في الشوط الأول 25-23، والشوط الثاني 25-22، وخسر الشوط الثالث 19-25، وعاد ليفوز في الشوط الرابع 25-22.

ورفع الزمالك رصيده إلى 11 ليرتقي إلى المركز الثالث خلف صاحب المركز الثاني الاتحاد السكندري بفارق نقطة، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة (18 نقطة بعد مرور 6 جولات).

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد سموحة عند سبع نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

ومن المقرر أن يخوض رجال طائرة الزمالك مواجهة مرتقبة أمام الأهلي غدًا الأحد، على صالة هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري.