الوداد يرد.. هل يضم بنشرقي وأوناجم من الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد طلال المتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي، عدم وجود أي مفاوضات من جانب ناديه مع الثنائي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي لاعبي الزمالك خلال الفترة الحالية.

ونفى طلال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، وجود نية للاستغناء عن لاعبه يحيى جبران لنادي بيراميدز، في ظل المنافسة على لقبي الدوري المغربي وبدوري أبطال أفريقيا.

وقال طلال: "أنا حزين للغاية مثل كل جماهير الوداد لعدم تأهل الزمالك إلى دور الثمانية".

وأكمل: "محمد أوناجم وأشرف بنشرقي دائمًا مرحب بهما في الوداد، لكن ليس هناك تأكيد بوجود مفاوضات للتعاقد معهما خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لقد تفاجئنا بما جاء في قرارات إدارة الزمالك وله كامل الاحترام، لكن ليس هناك أي مستجدات من جانبنا بهذا الشأن حتى الآن".

عن مفاوضات بيراميدز مع يحيى جبران، فقال: "هو لاعب في الوداد حاليًا وليس لدينا أي نية للتفريط في أي عنصر من عناصرنا لأننا ننافس بقوة للتتويج بالدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، عندما ننتهي من الموسم الجاري سنفكر في أي أمر آخر".