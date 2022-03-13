طوفان الهلال يهدد الرائد في معقله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لن يكون الهلال ضيفا مرغوبا فيه بالنسبة للرائد عندما يستقبله اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، في ختام مباريات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخشى الرائد أن يكون ضحية جديدة لضيفه الهلال الذي استعاد تألقه وبريقه بعد أن تسلم زمام أموره الفنية، الأرجنتيني رامون دياز، حيث فشلت كل الفرق التي واجهها في الصمود أمامه.

يدخل الرائد المواجهة وهو في المركز التاسع برصيد 29 نقطة، كما ينتشي بفوزه في الجولة السابقة على نظيره الفيحاء 1/ 0، ويأمل في تسجيل انتصاره الثاني على التوالي والتقدم في سلم الترتيب، وسيخوض مدربه البرتغالي جواو بيدرو المواجهة برغبة حصد النقاط الثلاث وتفادي السقوط من جديد رغم افتقاده خدمات اللاعب المؤثر هداف الفريق، المغربي كريم البركاوي (11هدفا) بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الضامة خلال المباراة السابقة أمام الفيحاء، كما يغيب عنه أيضا المؤثر الآخر، المغربي محمد فوزير بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

في المقابل يأتي الهلال رابعا برصيد 43 نقطة، وينتشي هو الآخر بانتصاراته المتلاحقة آخرها فوزه على المتصدر، فريق الاتحاد 2/ 1 في الجولة الماضية.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز وضمان مواصلة ملاحقة الصدارة، كما أن استفادته ستكتمل حال خدمته نتيجة المباراة المهمة والقوية بين الاتحاد المتصدر ووصيفه الشباب اليوم.

ويبتعد الهلال عن الشباب الثاني بفارق 3 نقاط علما أنه خاض 21 مباراة مقابل 23 مباراة للشباب، كما يبتعد عن الاتحاد بـ11 نقطة.

قبل اللقاء

