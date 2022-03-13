شكرا لقرائتكم خبر الشباب يتطلع لإضعاف صدارة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل الاتحاد متصدر الدوري ضيفا ثقيلا على منافسه وصاحب مركز الوصافة فريق الشباب في قمة مباريات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي تلعب اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.

ويمتلك الاتحاد 54 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الشباب الذي يملك 46 نقطة وهي الفرصة الأكبر للشباب لتقليص الفارق إلى 5 نقاط وذلك قبل نهاية الدوري بست جولات.

يمر الاتحاد بظروف صعبة، حيث يواجه نقصا كبيرا في صفوفه خاصة الثنائي الأجنبي المصري أحمد حجازي والبرازيلي إيجور كورنادو، وربما المغربي عبدالرزاق حمدالله أيضا.

ولم تتوقف ظروف الاتحاد الصعبة عند النقص العددي ولكنه تعرض للخسارة 1/ 2 في المباراة الماضية التي لعبها أمام الهلال والمؤجلة من الجولة الـ 12، حيث أتت الخسارة بعد سلسلة من الانتصارات، وكانت آخر خسارة له أمام الشباب في الدور الأول ضمن الجولة التاسعة.

ويظهر التقارب الكبير بين الفريقين في عدة أمور فكلاهما يبحث عن اللقب الذي غاب عنه عدة أعوام، حيث يعود آخر لقب حققه الشباب إلى عام 2011 بينما آخر لقب حققه الاتحاد كان في عام 2008.

على صعيد القوة الهجومية والدفاعية فالاتحاد أفضل، حيث يمتلك أقوى هجوم في البطولة بتسجيله 49 هدفا وبفارق 5 أهداف عن الشباب الذي يعتبر ثاني أقوى خط هجوم.

وعلى مستوى الدفاع، يعتبر دفاع الاتحاد ثاني أقوى خط دفاع (20 هدفا) والشباب رابع أقوى خط دفاع (27).

على مستوى دوي المحترفين، تواجها في 27 مباراة فاز الاتحاد في 10 مباريات والشباب في 9 مباريات وحضر التعادل 8 مرات.

سجل الشباب خلالها 35 هدفا فيما سجل الاتحاد 41 هدفا.

أكبر نتيجة فاز بها الاتحاد على الشباب كانت 5/ 1، فيما أكبر نتيجة فوز للشباب انتهت 3/ 0.

أما على صعيد آخر 10 مواجهات بينهما في كل البطولات، فاز الشباب في 3 مباريات والاتحاد في 4 مباريات وحضر التعادل 4 مرات.

آخر فوز للشباب على الاتحاد في الرياض كان في 2018 عندما فاز بهدف دون مقابل سجله ناصر الشمراني.

مواجهات سابقة

