النصر والأهلي خارج المستفيدين من تعليق الاحترازات

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وأضاف «عودة المدارس حضوريا وعودة النشاطات الرياضية، ستدعم أيضا مبيعات الأندية بعد أن انخفضت بنسبة 60% خلال الجائحة بسبب عدم وجود نشاط رياضي في المدارس وتقليص الحضور الجماهيري».
وتابع «المكاسب الحقيقية ستكون في المواسم المقبلة؛ لأن هناك أندية جماهيرية خارج المنافسة وموسمها الحالي خال من البطولات ومن المنافسة عليها».
وبين الحسينان أن تحقيق عوائد مادية سيكون من نصيب الأندية التي ستستمر في المنافسة خلال الأشهر المقبلة مقارنة بالأندية التي خرجت من المنافسة حتى وإن كانت جماهيرية مثل النصر والأهلي.
وأردف «بالمجمل فإن نتائج العودة للحياة الطبيعية سيتضح تأثيره أكثر في الموسم المقبل لجميع الأندية، ومن سيستفيد من الفترة المتبقية في الموسم الحالي هم المنافسون فقط ومن ضمنهم الفرق المشاركة في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، سواء من خلال بيع المنتجات أو الحضور الجماهيري خاصة وأنها ستقام بالمملكة وخلال شهر رمضان الذي غالبا ما يكون فيه تفاعل الجماهير أكبر».
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