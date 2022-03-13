الجيش السوري يصل بريدة لمواجهة التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطت في مدينة بريدة أمس، بعثة فريق الجيش السوري لكرة القدم، استعدادا لمواجهة التعاون بعد غد في مباراة الملحق المؤهلة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا. وستجري المواجهة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في تمام الساعة 6:50 مساء. يذكر أن الفائز في مباراة الثلاثاء سيتأهل مباشرة للانضمام إلى المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي تضم الدحيل القطري وسباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

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