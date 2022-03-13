ميدان المدينة يختتم سباقاته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، اختتم ميدان سباقات الخيل بالمنطقة سباقاته للموسم الحالي، بإقامة الحفل الختامي العاشر بحضور محافظ ينبع رئيس اللجنة التنفيذية لميدان السباقات سعد السحيمي، وذلك على كأس المدينة المنورة وكأس إمارة المنطقة بقيمة مليون ريال. وفاز بجائز الشوط الأول إنتاج أفراس مسافة 1600م مفتوح 3 سنوات وقدرها 50 ألف ريال، «مسهلا» للمالك مقرن العيسى. وحقق جائزة الشوط الثاني إنتاج حصن مسافة 1600م مفتوح 3 سنوات، الجواد «هيدن سبيل» للمالك تركي الذويبي. وفي الشوط الثالث إنتاج حصن مسافة 1000م 3 سنوات وجائزته 50 ألف ريال، فاز بالمركز الأول الجواد «لمى الزلفي» للمالك صالح الحمد. وعلى جائزة المدينة المنورة (500 ألف ريال) فاز بالمركز الأول الجواد عز الجديع للمالك صالح الرشيد، فيما جاء الشوط الخامس إنتاج حصن مسافة 2000م مفتوح 3 سنوات على جائزة إمارة المنطقة (500 ألف ريال) من نصيب الجواد خير الأجواد للمالك إسطبل غازي الثبيتي.

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