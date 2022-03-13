120 مليون يورو من مانشستر سيتي لهالاند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اقترب من ضم مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، النرويجي أرلينج هالاند.

وأعلنت الصحيفة عن إتمام التفاصيل الشخصية الخاصة بالصفقة مع اللاعب البالغ من العمر21 عاما، ووالده الف إينجه ووكيله مينو رايولا.

يذكر أن اللاعب النرويجي الدولي يمكنه الرحيل عن ناديه الحالي بوروسيا دورتموند الألماني بعد نهاية الموسم الحالي بناء على بند تخارج في عقده بقيمة 75 مليون يورو، وجرى الحديث منذ شهور عن اتصالات تجريها أندية مختلفة مع اللاعب.

ووفقا لتقرير الصحيفة، من المنتظر أن تصل تكاليف الصفقة إلى 120 مليون يورو.

وقالت الصحيفة «إن إتمام الصفقة لا ينقصه سوى إعلان رئيس مانشستر سيتي، منصور بن زايد آل نهيان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة مجرد إجراء شكلي».

ووصفت الصحيفة تكلفة انتقال هالاند إلى سيتي بأنها «ميسورة» بالنسبة للنادي الإنجليزي.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن هالاند ووكيله رايولا لديهم عروض من ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة وبايرن ميونخ لكن الأخير لم يؤكد على تقديم عرض للحصول على خدمات هالاند.