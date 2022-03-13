صلاح يسجل الهدف رقم 2000 لليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المهاجم المصري الدولي محمد صلاح صناعة التاريخ بقميص نادي ليفربول الإنجليزي وسجل الهدف رقم 2000 للفريق في تاريخ مشاركات الفريق بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز صلاح هذا الهدف التاريخي من ضربة جزاء في الدقيقة 61 من مباراة الفريق أمس أمام برايتون بالمرحلة الـ29 من الدوري ليقود ليفربول إلى الفوز 2 / 0 في المباراة.

ورفع صلاح بهذا رصيده إلى 20 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأصبح ليفربول ثاني فريق يصل لحاجز الـ2000 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد مانشستر يونايتد الذي أحرز حتى الآن 2173 هدفا فيما يمكن لأرسنال اللحاق بهما قريبا، حيث أحرز الفريق حتى الآن 1997 هدفا.

ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى 3 نقاط، وتجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي في المسابقة.

واستعاد ليفربول نغمة الانتصارات في مبارياته أمام برايتون بالدوري الإنجليزي بعدما فشل في الفوز على هذا الفريق في آخر 3 مباريات سابقة بين الفريقين بالمسابقة، حيث انتهت مباراتان بالتعادل ومباراة واحدة بفوز برايتون.

وأنهى ليفربول الشوط الأول بهدف سجله الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 19، وأضاف صلاح الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

وفرض ليفربول سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء مع بعض المناوشات الهجومية من برايتون.