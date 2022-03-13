صن داونز يكرر فوزه على الأهلي

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ويدين صن داونز بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيتر شالوليلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.
وكان الأهلي خسر في الجولة الثالثة على أرضه أمام صن داونز بهدف نظيف أيضا.
وبهذه النتيجة رفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب ليقترب بقوة نحو التأهل لدور الثمانية، فيما تجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط في المركز الثاني متساويا مع فريقي الهلال والمريخ السودانيين.
وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، واستحوذ الأهلي على الكرة في الدقائق الأولى من المباراة حيث اعتمد لاعبوه على التمريرات القصيرة ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على المرمى.
في المقابل، اعتمد لاعبو صن داونز على تضييق المساحات مع شن الهجمات وقتما تتاح أمامه الفرصة ومع ذلك فشل هو الآخر في تشكيل أي خطورة على مرمى الأهلي لينحصر اللعب في وسط الملعب.
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