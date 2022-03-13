موراي يحقق الفوز رقم 700

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق النجم البريطاني آندي موراي الفوز رقم 700 في سجل مشاركاته بمباريات الفردي وتأهل إلى الدور الثاني ببطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة، بعدما تغلب على الياباني تارو دانييل 1 / 6 و6 / 2 و6 / 4 صباح أمس ضمن منافسات الدور الأول.

وحقق موراي (34 عاما) الفوز على دانييل في ثالث مباراة تجمع بينهما هذا الموسم، ليواصل المصنف الأول على العالم سابقا استعادة بريقه.

كان موراي قد عانى من إصابات هددت استمرار مسيرته، لكنه عاد وصعد من جديد إلى المراكز الـ 100 الأولى في التصنيف العالمي، حيث يحتل المركز 88 حاليا ويتطلع إلى مواصلة الصعود.

ويلتقي موراي في الدور الثاني ببطولة إنديان ويلز، الروسي ألكسندر بوبليك.

وأبدى موراي سعادة بالوصول إلى الانتصار رقم 700 في سجل مباريات الفردي، وقال في تصريحات لمنصة «أمازون برايم»، «هذا يعني الكثير. هو هدف كنت قد حددته لنفسي قبل نهاية العام الماضي. بعد كل ما حدث في الأعوام الأخيرة، لم يكن من السهل أن أصل إلى هذا الرقم».

وأضاف «هذا إنجاز رائع، لا يمكن للكثيرين تحقيقه، لذلك أنا سعيد للغاية به».

وأصبح موراي رابع لاعب حالي يصل إلى الانتصار الـ 700، بعد السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

كان موراي قد خسر أمام تارو دانييل في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، ثم ثأر لتلك الهزيمة في بطولة قطر المفتوحة.

كان موراي قد أحرز 14 لقبا في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، لكنه لم يسبق له التتويج ببطولة إنديان ويلز.