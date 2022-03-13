استبعاد الروسي إبراموفيتش من إدارة تشيلسي

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وأوضحت الرابطة أن مجلس إدارة النادي منع إبراموفيتش من مزاولة عمله كمدير للنادي وذلك بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية عليه.
وأعلن النادي استمرار رئيس مجلس الإدارة جاي لورانس إلى جانب أويجن تيننباوم ومارينا جرانوفسكايا في عملهم كمديرين لتشيلسي.
وقالت الرابطة «إن هذا القرار لن يكون له تأثير على الأنشطة التدريبية لتشيلسي ومشاركته في المباريات».
يذكر أن تشيلسي سيلعب أمام نيوكاسل اليوم.
كانت بريطانيا أعلنت الخميس الماضي فرض إجراءات واسعة النطاق ضد تشيلسي المملوك لابراموفيتش، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وتتضمن هذه الإجراءات منع النادي من إبرام تعاقدات جديدة في سوق انتقالات اللاعبين ومنعه من التفاوض بشأن العقود الجديدة للاعبين الحاليين، بعد تجميد كل أصول إبراموفيتش في بريطانيا، كما سيتم منع تشيلسي من بيع تذاكر للمباريات وإلزامه بغلق كل محال المشجعين.
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