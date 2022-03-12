بعد الخسارة أمام صن داونز.. ما هي سيناريوهات تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

اشتعلت المنافسة بين الأهلي وفريقي المريخ والهلال السودانيين، من اجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد خسارة المارد الأحمر أمام مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من البطولة الأفريقية.

وتقول صحيفة "الوطن" إن الأهلي يملك 4 سيناريوهات مختلفة ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، وهي كالتالي:

السيناريو الأول

يمكن للأهلي أن يتأهل مباشرة للدور ربع النهائي في حالة الفوز في المباراتين المقبلتين أمام الهلال والمريخ السودانيين، ليصل للنقطة العاشرة ويتأهل في المركز الثاني بغض النظر عن نتائج مباريات الهلال والمريخ أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

السيناريو الثاني

كما يمكن للأهلي أن يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في حالة حصد 4 نقاط بالفوز في مباراة والتعادل في أخرى ليصل للنقطة الثامنة، وسيكون هذا في حالتين:

1- الفوز على الهلال والتعادل مع المريخ

التعادل مع المريخ والفوز على الهلال سيرفع الأهلي رصيده للنقطة الثامنة، مقابل 5 نقاط للمريخ السوداني و4 نقاط لصالح الهلال وكلاهما له مباراة مع صن داونز الجنوب أفريقي.

وفي حالة فوز المريخ على صن داونز سيرفع رصيده للنقطة الثامنة وهو نفس رصيد الأهلي، إلا أن التأهل سيكون في صالح الفريق الأحمر نظرًا للمواجهات المباشرة بالفوز في مباراة والتعادل في آخرى.

2- الفوز على المريخ والتعادل مع الهلال

في حالة فوز الأهلي على المريخ والتعادل مع الهلال سيكون رصيده 8 نقاط، ويكون التأهل في حالة سقوط الهلال أمام صن داونز بالخسارة أو التعادل ليصل رصيده إلى للنقطة الخامسة أو السادسة.

أما في حالة نجاح الهلال في الفوز على صن داونز، مثل فوز الأهلي مع المريخ، والتعادل في المباراة الأخيرة، سيكونان نفس الرصيد، وهو ما يلزم أن يكون التعادل سلبيًا ليتم حسم التأهل عبر فارق الأهداف والذي يتفوق فيها الأهلي حتى الآن.

السيناريو الثالث

هو السيناريو الأصعب، فيجب معه سقوط المريخ والهلال أمام صن داونز، ويكون بالفوز على الهلال السوداني فقط والخسارة من المريخ السوداني بنتيجة 4/3 على الأقل، أقل من هذا يخرج الأهلي من البطولة.

السيناريو الرابع

ويمكن للأهلي ايضاً التأهل عبر جمع نقطتين فقط بالتعادل في المباراتين أمام الهلال والمريخ السودانيين، وسيتأهل الفريق حتى في حالة تعادل الفريقان أمام صن داونز.

في حالة تعادل الهلال والمريخ أمام صن داونز، سيكون رصيد الفرق الثلاثة هي 6 نقاط، ويتم اللجوء وقتها إلى المواجهات المباشرة بينهم.

وسيكون الترتيب في المواجهات المباشرة بتصدر الأهلي برصيد 6 نقاط مقابل 5 نقاط للمريخ و4 نقاط للهلال.

أما في حالة تعادل الهلال مع صن داونز وخسارة المريخ، سيتأهل الأهلي في حالة تعادله سلبيًا مع الهلال السوداني، واللجوء لفارق الأهداف التي يمكن أن يحسمها الأحمر لصالحه.