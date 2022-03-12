«النادي لا يستحق الأشخاص الذين يستخدمونه».. أولتراس باريس سان جيرمان يطالب برحيل ناصر الخليفي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت مجموعة أولتراس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بياناً طالبت خلاله برحيل رجل الأعمال ومالك النادي ناصر الخليفي، وذلك بعد الخروج المهين من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وجاء في بيان أولتراس باريس سان جيرمان، الذي تم إصداره اليوم السبت ونقله موقع "إرم نيوز"، أن ”وضع النادي الآن يتطلب إعادة تنظيم كاملة على جميع المستويات والحضور اليومي لرئيسه، ليس لدينا ذاكرة قصيرة ونعرف ما قدمه ناصر الخليفي لعودة الفريق، وما وصل إليه، لا يوجد أي شيء شخصي في البيان، لكن من الواضح بأنه ليس الشخص المناسب من أجل تحمل مسئولية إدارة النادي“.

وأضاف بيان الجماهير الباريسية: ”باريس سان جيرمان يستحق الأشخاص الذين يخدمونه وليس يستخدمونه“.

ومن المقرر أن يستضيف باريس سان جيرمان، يوم غد الأحد، فريق بوردو ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وطالبت مجموعة أولتراس باريس سان جيرمان باستغلال اللقاء للاحتجاج، قائلة في بيانها: ”أمام بوردو يوم الأحد سنعبر عن استيائنا، ونطالب جميع عشاق الفريق بأن نتحد في أفعالنا دون عنف“.

وعلى الرغم من إنفاق الأموال الطائلة في سوق الانتقالات، وجلب لاعبين بمبالغ خيالية ورواتب عالية، فشل باريس سان جيرمان في تحقيق حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث كان الإنجاز الأفضل في تاريخه هو بلوغ نهائي البطولة القارية في عام 2020، حيث خسر أمام بايرن ميونخ الألماني، بالإضافة إلى خروجه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي النسخة الماضية.

كما خرج باريس سان جيرمان هذا الموسم أمام نيس من دور الـ16 لكأس فرنسا، ويبقى أمام الفريق لقب الدوري الفرنسي، حيث يتصدر الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه.

وتشير عدة تقارير لتغييرات كبيرة منتظرة في الفريق الصيف المقبل، من بينها رحيل المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو ومجموعة من نجوم الفريق، لكن الإدارة تحاول بقوة الإبقاء على نجم الفريق الأول هذا الموسم الفرنسي كيليان مبابي الذي بدوره أصبح قريباً من التوقيع لريال مدريد في صفقة انتقال حرة.