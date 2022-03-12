الأهلي يُقصي الزمالك من كأس السلة ويضرب موعدا مع الاتحاد في النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة، بعد الفوز على الزمالك في نصف النهائي، ليضرب موعداً مع الاتحاد السكندري في النهائي.

وتغلب الأهلي على الزمالك في نصف النهائي بنتيجة 77-67، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وسيطر الأهلي على المباراة منذ البداية، حيث حسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 26-19، وواصل تفوقه في المباراة وأنهى الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 44-34.

وواصل فريق الأهلي تفوقه في الفترة الثالثة التي حسمها أيضا لصالحه بنتيجة 64-52.

وازدادت المباراة إثارة في الفترة الرابعة، بعد أن نجح الزمالك في تقليل الفارق مع الأهلي إلى 3 نقاط، عند النتيجة 64-76، لكن تقدم الفريق الأحمر مرة أخرى ووسع الفارق إلى 7 نقاط عند النتيجة 71-64.

وأنهى الأهلي المباراة بفارق 10 نقاط، بنتيجة 77-67.

وبذلك سيلتقي الأهلي مع الاتحاد في نهائي كأس مصر لكرة السلة، المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل على صالة حسن مصطفى، في الثامنة والنصف مساء.

ويسبق لقاء النهائي، مباراة المركز الثالث والتي ستجمع بين الزمالك وطلائع الجيش.