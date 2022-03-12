إيهاب جلال: نرغب في الفوز على الصفاقسي من أجل هدفين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، أن مباراة الصفاقسي التونسي، المقرر إقامتها غدا الأحد، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من كأس الكونيفدرالية الأفريقية، مهمة للغاية.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت إن أهمية المباراة ترجع لأنها تحدد بصورة نهائية تأهل الفريق لدور الـ8 من البطولة، بجانب كونها مهمة للفريق المنافس الذي يحتاج للفوز من أجل حصد 3 نقاط هامة في مشوار البطولة.

وأضاف أن بيراميدز يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس من أجل هدفين أولهما حسم بطاقة التأهل بصورة رسمية للدور المقبل، والثاني، هو الخروج من دوامة الخسارة الأخيرة في الدوري المصري والعودة سريعا لسلسلة الانتصارات المحلية والقارية، مشيرا إلى أن الفريق لم يكن يستحق الخسارة في مباراته الأخيرة بالدوري وقدم مواجهة غاية في القوة وخسر ببعض الأخطاء التي يعمل الجهاز الفني على علاجها مستقبلا.

وقال إن بيراميدز هدفه المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها، مؤكدا أن الفريق يسعى للفوز بكل المواجهات وفي نهاية الموسم سيتم تقييم وضع الفريق في جميع البطولات متمنيا أن يحقق النادي أهدافه ويحصد بطولة في الموسم الجاري.

من جانبه، أكد عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق أن جميع اللاعبين على أتم استعداد لخوض مباراة الصفاقسي التونسي.

وقال السعيد في المؤتمر الصحفي إن المباراة أمام فريق قوي قاريا وله تاريخ كبير، وتقام على ملعبه ووسط جماهيره ويسعى لتعويض خسارته الماضية في آخر الجولات بالقاهرة.

وأضاف أن الفريق جاهز تماما لتلك المواجهة الهامة ويسعى للفوز من أجل تأكيد تأهله لدور الـ8 للمرة الثالثة على التوالي ومن ثم مواصلة المشوار حتى النهائي والتتويج باللقب القاري.

وأوضح أن الفريق هدفه واضح هذا الموسم وهو المنافسة على كل البطولات وبالتالي من الضروري نسيان ما حدث مؤخرا والتركيز على الوضع الحالي وضرورة الفوز والتعويض واستكمال الموسم القوي محليا وقاريا وتأكيد التأهل للدور المقبل، والمنافسة على اللقب.

وشدد على أنه قرر اعتزال اللعب الدولي عن قناعة بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة في الكاميرون، ولكنه يتمنى في ذات الوقت كل التوفيق للاعبي المنتخب وجهازهم الفني في الفوز على السنغال وحجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر.