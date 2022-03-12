طائرة الأهلي تفوز على طلائع الجيش قبل صدام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق فريق الطائرة بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ست انتصارات في ست جولات، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند ثماني نقاط.

ومن المقرر أن يخوض رجال طائرة الأهلي مواجهة مهمة أمام الزمالك غدًا الأحد، على صالة هيئة قناة السويس، ضمن منافسات بطولة الدوري.