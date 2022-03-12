الإسماعيلي يتأهل لدور الـ16 في كأس مصر بتجاوز بتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تجاوز الإسماعيلي فريق بتروجيت بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد الإسماعيلية بدور الـ32 لكأس مصر بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفشل الفريقان في استغلال جميع الفرص التي أتيحت لهما خلال المباراة، قبل اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي لم تهتز الشباك خلالها أيضا، لينتهي اللقاء كما بدأ (0-0).

وابتسمت ركلات الترجيح للإسماعيلي بعدما تصدى الحارس محمد فوزي لركلتي ترجيح وإهدار فريقه لركلة، ليفوز الدراويش بنتيجة (5-4) ويتأهل لدور الـ16، فيما ودع بتروجيت المسابقة.

ويتواجد بتروجيت في النسخة الماضية من بطولة كأس مصر بعد التأهل لنصف النهائي، حيث ينتظر الفائز من لقاء الأهلي وبيراميدز بربع النهائي، لكن لم يتم حسم مصير المسابقة حتى الآن.

تشكيل الإسماعيلي: محمد فوزي، محمد بيومي، محمد نصر، محمد هاشم، عمرو الحلواني، محمد عادل، عماد حمدي، محمد عبدالسميع، حسن ياسين، جان موريل، ديجو فرناندو.

تشكيل بتروجيت: بونجا، محمود منصور، أحمد عبدالرسول، هادي رياض، مصطفى معوض، محمد شطة، إسلام كانو، سامح إبراهيم، محمود فليكس، عبدالرحمن السكران، إسلام هشام.