سيراميكا كليوباترا يستعيد توازنه بالفوز على الاتحاد بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد فريق سيراميكا كليوباترا طريق الانتصارات بالفوز على الاتحاد السكندري (2-1)، في لقاء أقيم على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس مصر نسخة (2021 - 2022).

تشكيل سيراميكا كليوباترا: محمد كوكو - مصعب البطاط - خالد صبحي - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن - محمد توني - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم - باسم مرسي.

تشكيل الاتحاد السكندري: أحمد يحيى - السيد سالم - عبد الله نصيب - محمود شبانة - هشام صلاح - سعيدو سيمبوري - خالد الغندور - أحمد نبيل "مانجا" - أحمد عادل "ميسي"- أحمد راشد - مابولولو.

وبدأ باسم مرسي أهداف المباراة في الدقيقة 32، قم سجل المهاجم الأنجولي كريستوفاو مابولولو هدف التعادل للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 46، تمكن مصعب البطاط من تسجيل هدف التقدم لصالح سيراميكا كيلوباترا ليسجل هدف الفوز لفريقه والتأهل.

ويعاني فريق سيراميكا كليوباترا على مستوى النتائج مؤخرًا في مسابقة دوري we المصري، حيث لم يحقق الفريق الفوز سوى مرتين من أصل 13 مباراة.

وأصبح فريق سيراميكا كلبوباترا الفريق الخامس الذي يتأهل لدور الـ32 بعد كل من المقاولون العرب وإنبي وكفر الشيخ والجونة.