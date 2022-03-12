رونالدو يسجل "هاتريك" ويقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام



المنامة - ياسر ابراهيم - ضرب كريستيانو رونالدو بقوة وسجل ثلاثة أهداف في شباك توتنهام وقاد فريقه مانشستر يونايتد لاقتناص فوز صعب وهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين السبت، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

خرجت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين وكان بطلها الأسطورة البرتغالية الذي أحرز ثلاثة أهداف في الدقائق (12 و38 و81) فيما سجل توتنهام هدفين عن طريق هاري كاين في الدقيقة 35 من ركلة جزاء وهاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 50 نقطة وارتقى للمركز الرابع بعد أن حقق فوزه الرابع عشر في المسابقة مقابل 8 تعادلات و7 هزائم.

من جانبه تجمد رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.