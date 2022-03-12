الامارات | الحكم الهولندي داني ماكيلي يُعلق "الفار" في مباراة الوحدة والعين

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الهولندي داني ماكيلي يُعلق "الفار" في مباراة الوحدة والعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الحكم الهولندي الدولي داني ماكيلي في الخروج بـمباراة "الكلاسيكو" بين الوحدة وضيفه العين اليوم بسلام، ومن دون أي مشاكل تحكيمية على الرغم من أهمية المواجهة والحماس منقطع النظير الذي صاحب المباراة سواء في المدرجات أو داخل أرضية الملعب. يذكر أن العين فاز 1-0، ليوسع الفارق إلى سبع نقاط مع الوحدة الوصيف بعد نهاية الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

ولم يستعن داني ماكيلي بتقنية "الفار"، رغم وجود بعض الحالات الصعبة التي حدثت خلال المباراة، ومن بينها الهدف الذي سجله لاعب الوحدة، فابيو مارتنيز، في بداية الشوط الثاني وألغاه الحكم لوجود تداخل من جانب اللاعب البرتغالي مع الحارس خالد عيسى، ومطالبة لاعبي الوحدة بضربة جزاء بعد سقوط عمر خريبين، داخل الصندوق.

وساعد الحكم بقراراته على استمرار الوقت الفعلي للمباراة، اذ علق صافرته في ثمانية حالات أشار فيها باستمرار اللعب رغم وجود أخطاء على الفريقين لتواجد الكرة في متناول الأقدام، دون الحاجة لتوقف اللعب

واستخدم ماكيلي صافرته في 20 مرة فقط على مدار المباراة، باحتساب 11 مخالفة للوحدة وتسعة مخالفات للعين.

كما أشهر بطاقته الصفراء مرة واحدة فقط، ونالها مدافع العنابي، عبد الله الكربي في الدقيقة 56، بعد تدخل قوي ضد لاعب العين أريك.

- الأخطاء

الوحدة:11

العين:9

- حالات التسلل

الوحدة: 1

العين: 2

- الضربات الركنية

الوحدة: 5

العين: 6

- البطاقات الصفراء

الوحدة: 1

العين: 0

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