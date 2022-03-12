شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يكمل اتفاقه مع محور الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لاتفاق مع لاعب المنتخب المصري ونادي الزمالك طارق حامد لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بدءا من منافسات الموسم المقبل، على أن تتم مراسم التوقيع الرسمي في وقت لاحق.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد قررت عدم تجديد عقد اللاعب بعد خسارة الفريق أمس الأول 0/ 1 على معلبه أمام الوداد البيضاوي المغربي ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات (الـ16) لدوري أبطال أفريقيا أمس الأول، حيث صدر القرار الجمعة ضمن سلسلة قرارات رغم إصابة اللاعب وعدم مشاركته في اللقاء.

وأشارت تقارير إعلامية مصرية إلى أن طارق حامد رفض تجديد عقده مع الزمالك لعدم قناعته بالمبلغ المقدم له.

ومن جهة ثانية، وفي إطار استعدادات جماهير نادي الاتحاد قبل مواجهة فريق الشباب اليوم ضمن الجولة الـ24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فقد نفدت أمس الأول، التذاكر المخصصة لجماهير الاتحاد بنسبة 30 % من إجمالي سعة ملعب اللقاء، وذلك على الرغم من رفع قيمة التذاكر المخصصة لجماهير الاتحاد من قبل إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، حيث بلغت قيمة التذاكر الموحدة للجماهير 150 ريالا، في حين بلغت قيمة استئجار الكبائن الخاصة بكبار الشخصيات لهذا اللقاء 25 ألف ريال.

ميدانيا اختتم الفريق تحضيراته وغادر أمس إلى العاصمة الرياض، حيث لم يشارك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في التدريب الجماعي بسبب عدم اكتمال جاهزيته.