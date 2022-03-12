رسمياً.. الزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا بعد ثلاثية بترو أتلتيكو في شباك ساجرادا

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي فوزاً كبيراً على ضيفه ساجرادا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يودع الزمالك منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي، لأنه يمتلك نقطتين في رصيده، بينما يمتلك بترو أتلتيكو 10 نقاط، والوداد المغربي 9 نقاط قبل مباراتين من نهاية دور المجموعات، وأقصى نقاط يمكن أن يصل إليها الفريق الأبيض هو 8 نقاط.

افتتح تياجو أزولاو التسجيل لفريق بيترو أتلتيكو في الدقيقة الأولى من المباراة، من ضربة رأس، بينما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 44 من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء فيما سجل كاسترو الهدف الثالث في الدقيقة 90+3 من ركلة جزاء.

كما ودع فريق ساجرادا البطولة القارية بشكل رسمي اليوم بعد الخسارة أمام بيترو أتلتيكو، واستمراره في قاع المجموعة الرابعة.

وحسم فريقا بيترو أتلتيكو والوداد المغربي، تأهلهما إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن المجموعة الرابعة.

وحقق فريق بيترو أتلتيكو الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات هذا الموسم، بعدما خاض 4 مباريات ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وكان بترو أتلتيكو قد تعادل أمام الزمالك بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر بيترو أتلتيكو ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد ساجرادا عند نقطة وحيدة في مؤخرة المجموعة، بينما يمتلك الزمالك نقطتين في المركز الثالث، ويقبع فريق الوداد في وصافة المجموعة بـ9 نقاط.