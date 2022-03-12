بعد السقوط أمام الوداد.. رسالة من محمود علاء إلى جماهير الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، بشأن عما بدر منه أمس تجاه جماهير ناديه خلال مباراة الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد خسر أمام ضيفه الوداد بهدف واحد دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وهاجمت الجماهير البيضاء محمود علاء خلال مباراة فريقها أمس الجمعة بعد مشادة مع اللاعب خلال أحداث المباراة.

ونشر علاء، عبر خاصية "ستوري" بحسابه الشخصي على "انستجرام" رسالة اعتذار لجماهير الزمالك، جاء نصها كالتالي:

"إلى جماهير الزمالك العريضة التي طالما ساندتني ودعمتني وفرحنا وسعدنا سويًا بالكثير من البطولات على مدار سنوات انضمامي لنادي الزمالك العريق."

"أعتذر عما بدر مني في مباراة أمس بعد تعرضي لهجوم شديد من بعض الأشخاص أثناء المباراة بعد كم الضغوطات التي تعرضت لها على مدار ما يقرب من عام ونصف بصفة شخصية ولن أدعي مبررات وأتقدم باعتذاري وأسفي."

أرجو من جماهير الزمالك ورئيس النادي المستشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة قبول اعتذاري وتحملي الكامل لعواقب هذا التصرف الغير لائق الذي صدر مني."

‎ "وكلي أمل وثقة بدعم جماهيرنا الحبيبة مع قبول اعتذاري ويعود نادينا الكبير للمنافسة والفوز بالبطولات التي نشارك بها هذا الموسم مع علم الجميع بكم الضغوط التي نمر بها كلاعبين لأكثر من سنة."