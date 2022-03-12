الامارات | 15 ألف مشجع في مدرجات مباراة الوحدة والعين.. أبرز حضور جماهيري في الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف مشجع في مدرجات مباراة الوحدة والعين.. أبرز حضور جماهيري في الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت جماهير الوحدة والعين حضوراً لافتا في مباراة الفريقين التي جرت مساء اليوم على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، في ختام الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، اذ قُدر عدد الجماهير التي حضرت المباراة بنحو 15 ألف شخص، وهو أبرز حضور جماهيري في الدوري خلال الموسم الجاري.

وشهد استاد آل نهيان زحفاً جماهيراً، وقبل ساعات من انطلاقة المباراة، وسط إجراءات تنظيمية سهلة ومُيسرة من الجهات المعنية، اذ لم تواجه تلك الجماهير أي صعوبات نحو الوصول لمقاعدها.

وكانت شؤون الجماهير في العين قد وفر حافلات لنقل الجماهير من العين إلى استاد آل نهيان. وعكس الحضور الجماهيري في مباراة الكلاسيكو، تقديرها لأهمية المباراة المهمة، والتي تُمثل الكثير للاعبين في مشوار المنافسة على اللقب.

ولم يهدأ أنصار كل فريق قبل المباراة، وانطلقت بالهتافات والأهازيج التي شكلت لوحة فلكلورية قبل صافرة المباراة، ولم تعرف الجماهير الكلل أو الملل، خلال الدقائق الـ90، ما حفز اللاعبين على تقديم أفضل مستوى لهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news