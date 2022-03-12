الامارات | هاميلتون يعترف بصعوبة المنافسة على لقب "الفورمولا 1" الموسم الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن هاميلتون يعترف بصعوبة المنافسة على لقب "الفورمولا 1" الموسم الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخشى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس من إمكانية تعرضه لصعوبات كبيرة قد لا تمكنه من المنافسة على الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 للمرة الثامنة في تاريخه، في رقم قياسي غير مسبوق.

وقبل أسبوع واحد من انطلاق الموسم الجديد لفورمولا-1، أكد هاميلتون أن فريقه مرسيدس يأتي خلف فريق ريد بول بقيادة الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم، وكذلك خلف فيراري في ترتيب الفرق المشاركة في بطولة العالم.

وقال هاميلتون اليوم "من المبكر للغاية وجود مثل هذه الافكار بشأن بطولة العالم، ولكن في الوقت الراهن أنا لا أعتقد أننا نستطيع المنافسة على تحقيق الانتصارات".

وأضاف "واثق من أن الجميع بإمكانه أن يدرك أننا لسنا الأسرع ، فيراري يبدو أنه الأسرع، ثم ربما ريد بول وبعدها ربما نحن".

وأوضح السائق البريطاني "أشعر بأن السيارة مختلفة تماما عن سيارة العام الماضي، لا تبدو في نفس كفاءتها".

وتابع "لدينا تحديات أكبر هي ليست تحولات تستمر لمدة أسبوع ثم تنقضي، الأمر يحتاج إلى فترة أطول، قيل لي أن لدينا قدرًا كبيرًا من السرعة علينا بلوغه".

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