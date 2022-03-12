تفاصيل رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك.. ووجهته المقبلة



الشارقة - اميمة ياسر - قرر المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرحيل عن القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الجاري، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمس أمام الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

وينتهي عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد آخر خلال الفترة الحالية، على أن ينضم له عقب نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

أشرف بن شرقي يرحل عن الزمالك

اتخذ الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرحيل عن القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مقرب من أشرف بن شرقي لـ«الوطن سبورت»، عن اتخاذ الدولي المغربي قرارا بالرحيل عقب نهاية الموسم الجاري وعدم تجديد عقده عقب الهجوم الذي تعرض له من جماهير فريقه في لقاء الوداد المغربي أمس الجمعة.

أشرف بن شرقي يبحث عن عروض خليجية

وكلف أشرف بن شرقي شقيقه بالبحث عن عروض خارجية خلال الفترة المقبلة وذلك لصعوبة استمراره داخل الفريق بعد هجوم الجماهير عليه في موقعة الوداد المغربي.

وكانت جماهير الزمالك هاجمت أشرف بن شرقي بعنف في مباراة فريقها أمس أمام الوداد المغربي بسبب تراجع مستواه الفني خلال الآونة الأخيرة، ما رفضه الجناح الدولي المغربي.

وأبلغ أشرف بن شرقي شقيقه بالبحث عن عروض في الإمارات أو قطر لرغبته في خوض اللعب بأي من الدولتين، وتكرار تجربة اللعب في الخليج مرة أخرى عندما احترف في نادي الهلال السعودي.

أشرف بن شرقي

الزمالك يرفض التجديد لأشرف بن شرقي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رفضه التجديد لأشرف بن شرقي بعدما شهدت الفترة الماضية مفاوضات بين الجانبين لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

واتخذ المجلس الأبيض قرارا أمس بإيقاف المفاوضات مع 5 من لاعبيه من بينهم أشرف بن شرقي، فيما جاءت باقي القائمة لتضم كلا من محمد أبو جبل وطارق حامد ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسارة أمس الجمعة أمام الوداد المغربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بهدف واحد دون رد.