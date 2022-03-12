محمود علاء يعتذر لجماهير الزمالك: لن أدعي مبررات.. وأتحمل العواقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

قدم محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، اعتذارًا لجماهير ناديه، بعد التصرف الذي قام به خلال مواجهة الفريق أمام الوداد المغربي، والتي انتهت بالخسارة بهدف دون در، مؤكدًا أن ما صدر منه جاء بسبب كم الضغوطات التي تعرضت لها على مدار ما يقرب من عام ونصف بصفة شخصية

ومن جانبه، وقع رئيس الزمالك غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وايقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.

ونشر علاء رسالة عبر حسابه على موقع "انستجرام"، ليوضح خلالها موقفه بعد توقيع غرامة مالية، عقب الإساءة التي صدرت منه تجاه جماهير نادي الزمالك.

وجاءت نص الرسالة التي نشرها علاء على النحو التالي:

"إلى جماهير الزمالك العريضة التي طالما ساندتني ودعمتني وفرحنا وسعدنا سويًا بالكثير من البطولات على مدار سنوات انضمامي لنادي الزمالك العريق."

وأضاف علاء: "أعتذر عما بدر مني في مباراة أمس بعد تعرضي لهجوم شديد من بعض الأشخاص أثناء المباراة بعد كم الضغوطات التي تعرضت لها على مدار ما يقرب من عام ونصف بصفة شخصية ولن أدعي مبررات وأتقدم باعتذاري وأسفي."

وتابع مدافع الزمالك: "أرجو من جماهير الزمالك ورئيس النادي المستشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة قبول اعتذاري وتحملي الكامل لعواقب هذا التصرف غير اللائق الذي صدر مني."

‎وأتم: "كلي أمل وثقة بدعم جماهيرنا الحبيبة مع قبول اعتذاري ويعود نادينا الكبير للمنافسة والفوز بالبطولات التي نشارك بها هذا الموسم مع علم الجميع بكم الضغوط التي نمر بها كلاعبين لأكثر من سنة."

وخسر الزمالك أمام الوداد البيضاوي بهدف نظيف في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ليتأزم موقفه.