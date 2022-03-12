صنداونز يكرر للأهلي كبوة عمرها 20 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خسر الأهلي بهدف نظيف أمام مضيفه صنداونز الجنوب إفريقي في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت على إستاد سوكر سيتي في جوهانسبرج، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكرَّر فريق صنداونز فوزه على الأهلي بعد تحقيق الانتصار بنفس النتيجة (1-0) في القاهرة يوم 26 فبراير الماضي على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، ليلقى الأحمر هزيمتين متتاليتين.

وبهذا الفوز، بات صنداونز أول فريق يحقق الانتصار على الأهلي ذهابا وإيابا في دور المجموعات منذ 20 عاما، والثاني بشكل عام منذ انطلاق المنافسة بنظام المجموعات في الأدوار المتقدمة من عمر البطولة عام 1997.

وكان جان دارك السنغالي أول فريق يفوز على الأهلي ذهابا وإيابا في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، بعدما حقق هذا الأمر في نسخة 2002 بالفوز ذهابا في مصر (1-2)، قبل أن يكرر الفوز بنفس النتيجة في السنغال.

وودع الأهلي تلك النسخة وقتها بتذيل مجموعته وفي جعبته خمس نقاط، حيث خسر أمام جان دارك والرجاء المغربي قبل الفوز على مازيمبي (1-0) ثم تعادل معه في الكونغو، وخسر أمام جان دارك مجددا قبل التعادل مع الرجاء.

وعرف الأهلي الهزيمة في مناسبتين أخرتين بشكل عام، وتحديدا أمام الأهلي بنغازي الليبي في دور الـ16 لدوري الأبطال 2014 (1-0 و3-2)، وأورلاند بيراتس الجنوب إفريقي في نصف نهائي الكونفدرالية 2015 (1-0 و4-3).

وباتت هذه المرة الثالثة التي يخسر فيها الأهلي أمام صنداونز على مدار 12 مباراة جمعت بين الفريقين في دوري أبطال إفريقيا، مقابل خمس انتصارات للأهلي وأربعة تعادلات بين الفريقين.

ورفع صنداونز رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب ليقترب بقوة نحو التأهل لدور الثمانية، فيما تجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط في المركز الثاني متساويا مع فريقي الهلال والمريخ السودانيين.