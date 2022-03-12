الترجي يهزم النجم ويضع مسيرته في أبطال أفريقيا على محك الخروج

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

حقق الترجي انتصارا ثمينا أمام مضيفه النجم الساحلي وتغلب عليه 2 / صفر في القمة التونسية الخالصة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب "حمادي العقربي" في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وافتتح عبد القادر بدران التسجيل للترجي في الدقيقة 66 ثم أضاف محمد علي بن رمضان الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77 .

وارتفع رصيد الترجي إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام شباب بلوزداد الجزائري الذي تغلب على جوانينج جالاكسي البوتسواني 4 / 1 أمس الجمعة في الجولة نفسها، والذي كان قد تعادل مع الترجي 1 / 1 .

بينما تجمد رصيد النجم الساحلي، الذي كان قد تعادل سلبيا مع الترجي على ملعب الأخير في الجولة الماضية، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث ويليه جوانينج جالاكسي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وبدأت المباراة بفترة جس نبض وحاول كل من الفريقين فرض أسلوبه دون التسرع في الاندفاع الهجومي خلال الدقائق الأولى.

وجاءت أول فرصة خطيرة في المباراة في الدقيقة 11 وكانت من نصيب الترجي حيث أرسل محمد توجاء الكرة من ضربة ركنية وقابلها عبد القادر بدراني برأسية خطيرة لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

وتوقف اللعب في الدقيقة 13 لسقوط غفران النوالي لاعب النجم مصابا إثر التحام قوي مع كينجسلاي ايديو لاعب الترجي، لكنه تلقى العلاج وواصل اللعب.

ومع مرور أول 15 دقيقة، فرض الترجي التونسي تفوقه الهجومي بشكل أكبر بحثا عن هدف التقدم لكن النجم الساحلي كثف تركيزه على التأمين الدفاعي.

وتوقف اللعب مجددا في الدقيقة 20 حيث سقط غفران النوالي مجددا واضطر لسعد جردة الشابي المدير الفني لفريق النجم الساحلي لإشراك إيهاب المساكني بدلا منه.

وأنقذ علي جمال حارس مرمى النجم، شباكه من هدف محقق في الدقيقة 22 حيث تقدم وأطاح بكرة طولية خطيرة قبل أن يصل إليها أنايو إيوالا لاعب الترجي.

وحصل غيلان الشعلالي نجم الترجي على إنذار في الدقيقة 28 بسبب الخشونة.

وتألق علي جمال حارس مرمى النجم، في الخروج والتصدي ببراعة لمحاولة خطيرة من إيوالا في الدقيقة 31 كما تصدى بعدها بثوان لكرة خطيرة أخرى من إلياس شتي.

وواصل الترجي سيطرته على مجريات اللعب واستعرض تفوقه في الجانب الهجومي بشكل واضح في حين وجه النجم تركيزه على الجانب الدفاعي مع البحث عن الفرصة عبر المرتدات، والتي لم تشكل أي خطورة على مرمى الترجي.

وفي الدقاق الأخيرة من الشوط الأول، عزز النجم الساحلي نشاطه الهجومي أملا في خطف هدف التقدم وطمأنة الجماهير الحاضرة، لكنه اصطدم بتماسك دفاعي قوي من جانب الترجي.

وفي الدقيقة 45، تدخل حسين بن عيادة مدافع النجم، في اللحظة المناسبة ليتصدى لعرضية خطيرة من محمد علي بن رمضان.

وشهدت الثواني الأخيرة من الشوط الأول كرة صاروخية خطيرة سددها غيلان الشعلالي من ضربة حرة، لكن الحارس علي جمال تصدى لها ببراعة قبل أن يشتتها الدفاع، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ولم يختلف الحال كثيرا مع بداية الشوط الثاني، حيث واصل الترجي تفوقه وشن هجمة خطيرة في الدقيقة 50 شهدت عدة تمريرات داخل منطقة الجزاء بمشاركة رائد الفادع وإيوالا وإيديوه وصابر بوجرين لكن الحارس علي جمال تصدى للكرة في النهاية بعد دعم من الدفاع.

وكاد الترجي أن يدفع ثمن الفرص الضائعة، حيث أتيحت فرصة خطيرة أمام النجم الساحلي في الدقيقة 53 لكن الحارس معز بن شريفية تدخل في اللحظة المناسبة وأمسك بالكرة قبل أن تصل إلى البديل إيهاب المساكني أمام المرمى.

وهدد النجم مرمى الترجي مجددا في الدقيقة 64 حيث انطلق يوسف اللوافي على الجهة اليسرى ومرر عرضية خطيرة باتجاه جاكوس مبي وحاول عبد القادر بدراني مدافع الترجي التصدي لها ليوجهها نحو زميله الحارس بن شريفية الذي سقط مصابا لثوان ثم واصل اللعب.

ونجح الترجي أخيرا في هز الشباك في الدقيقة 66، حيث أرسل صابر بوجرين كرة من ضربة حرة قابلها عبد القادر بدراني بتصويبة رائعة أسكنت الكرة في الشباك معلنة تقدم الترجي 1 / صفر.

وضاعت فرصة ثمينة على النجم الساحلي في الدقيقة 73، حيث أخفق دفاع الترجي في التصدي بالشكل المطلوب لعرضية خطيرة، ووصلت الكرة إلى محمد الحبيب يكن الذي سدد خلفية مزدوجة (دبل كيك) رائعة لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

وأنعشت المحاولة أمال النجم الساحلي الذي ضغط بقوة بحثا عن التعادل لكنه تلقى ضربة أخرى في الدقيقة 77 عندما أضاف الترجي الهدف الثاني.

فقد شن الترجي هجمة مرتدة سريعة وتلقى محمد علي بن رمضان عرضية ثم سدد كرة صاروخية مباغتة من خارج منطقة الجزاء وجحدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تقدم الترجي 2 / صفر.

وكاد البديل علاء المرزوقي أن يضيف الهدف الثالث للترجي في الدقيقة 85 حيث تلقى عرضية وسدد كرة خطيرة برأسه لكن الحارس علي جمال تصدى لها، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بفوز الترجي 2 / صفر وصعوده إلى صدارة المجموعة.