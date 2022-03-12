الخليج 365 يكشف حجم إصابة محمد صلاح بعد خروجه أمام برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، للإصابة خلال مباراة برايتون في لقاء أقيم اليوم السبت، ضمن الأسبوع الـ29 من منافسات بريميرليج.

وغادر صلاح في الدقيقة 64 من زمن أحداث المباراة، حيث شهد اللقاء تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

وعلم "الخليج 365"، أن خروج صلاح جاء لاجراء احترازي خاصة أن الفريق يستعد لمباراة مهمة مساء الأربعاء المقبل عندما يواجه آرسنال على ملعب "الامارات" في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ27.

وتحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إصابة صلاح، ليكشف احتمالية عدم تعرض الدولي المصري لإصابة قوية. (طالع التفاصيل)

واستطاع صلاح بعد هدفه في برايتون أن يصل لـ20 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليواصل "مو" تربعه على صدارة هدافي "بريميرليج" بفارق 8 أهداف عن زميله النجم السنغالي ساديو ماني.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 66 نقطة، حيث يبتعد "الريدز" عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق ثلاث نقاط.