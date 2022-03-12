مباشر.. بترو أتلتيكو 2-0 ساجرادا.. تحديد مصير الزمالك في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ودع نادي الزمالك منافسات دوري الأبطال الأفريقي رسميًا، بعد الفوز الذي حققه بترو أتلتيكو الأنجولي على مواطنه ساجرادا، بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة للمسابقة.

وكان الزمالك بحاجة لفوز ساجرادا على بترو أتلتيكو أو الخروج بتعادل على أقل تقدير، للحفاظ على آماله الضئيلة في المنافسة على التأهل لدور الثمانية، خاصة بعد خسارته أمام الوداد المغربي في القاهرة، أمس الجمعة، بهدف نظيف.

ونجح بترو أتلتيكو في تسجيل هدف مبكر للغاية بعد مرور 17 ثانية فقط من بداية اللقاء، بعدما وصلت الكرة إلى تياجو أزولاو داخل منطقة جزاء ساجرادا ليطلق تصويبة داخل الشباك معلنًا تقدم فريقه.

وأهدر جو باسينسيا فرصة تسجيل هدف التعادل لساجرادا بعد ضربة رأسية اصطدمت في الشباك الخارجية لمرمى بترو أتليتكو بعد مرور 27 دقيقة من اللقاء.

ونجح أزولاو في تسجيل الهدف الثاني لبترو أتلتيكو في الدقيقة 45 من اللقاء بعدما حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد في شباك ساجرادا، لينهي الشوط الأول لمصلحة فريقه بثنائية نظيفة.

وتكفل القائم بالتصدي لفرصة هدف أول لساجرادا في الدقيقة 80 من اللقاء بعدما تسلم سيلسو كرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية مرت من الحارس، لكنها ارتطمت في القائم الأيسر للمرمى وتهادت خارج الملعب.

وجاء الهدف الثالث لبترو أتلتيكو في الدقيقة 90+4 بعدما احتسب الحكم جياني سيكازوي ركلة جزاء لصالح الفريق، ليسددها كاسترو أرضية بنجاح في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وارتفع رصيد بترو أتلتيكو إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، أمام الوداد بتسع نقاط في الوصافة، ثم الزمالك ثالثًا بنقطتين، وأخيرًا ساجرادا بنقطة واحدة في المرتبة الأخيرة.

وأصبحت مباراتي الزمالك المقبلتين أمام بترو أتلتيكو وساجرادا بمثابة تحصيل حاصل، بعدما حسمت بطاقتي التأهل عن المجموعة بشكل رسمي مع نهاية الجولة الرابعة.