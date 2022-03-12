الجونة يفلت من محطة بنها ويصعد لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالجونة فوزاً سهلاً على منافسه بنها بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد خالد بشارة بمنتجع الجونة في إطار دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويدين الجونة بالفضل في فوزه إلى جناجه إسلام رشدي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 11 وطارق سامي صاحب الهدف الثاني الذي سجله في الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول وكريم طارق الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 93 في حين سجل حسن زكريا هدف بنها الوحيد في الدقيقة 83.

وتقاسم الفريقين المباراة حيث استثمر الجونة سيطرته في الشوط الأول بهدفين من ركنيتين في حين أهدر بنها ضربة جزاء في بداية الشوط الثاني وسجل هدفه الوحيد عن طريقة ركنية أيضاً.