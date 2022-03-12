صراع ثلاثي.. فرص الأهلي في تخطي مجموعات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فقد فريق الأهلي فرصة الوصول لصدارة دور المجموعات بالخسارة من جديد على يد فريق صنداونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن حسابات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تلقى خسارة على ملعبه في القاهرة من أمام أبطال جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ليخسر بطل آخر نسختين من أمام صنداونز ذهابًا وإيابًا، ليتوقف رصيد الأهلي عند أربع نقاط من فوز وحيد وتعادل وخسارتين.

وشهدت مباريات المجموعة الأولى وفي إطار نفس الجولة إنعاش الهلال السوداني آماله في التأهل بعد الفوز على غريمه التقليدي المريخ بهدف دون رد، ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

1- صنداونز 10 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- الهلال 4 نقاط

4- المريخ 4 نقاط

- فقدان الصدارة:

بعد خسارة الأهلي من صنداونز مجددًا فقد الفريق الأحمر فرصة الوصول لصدارة المجموعة حيث في حال خسارة بطل جنوب أفريقيا مبارتي الهلال والمريخ مع فوز بطل مصر سيكون رصيد كل فريق 10 نقاط لكن هنا يتفوق صنداونز بفارق المواجهات المباشرة والتي تحدد ترتيب المجموعة ثم فارق الأهداف.

وأصبح أمام الأهلي فرصة للتأهل من خلال احتلال المركز الثاني لكن هذا يتطلب الفوز على المريخ والهلال في مباراتي الجولة الخامسة والسادسة والتي ستقام في القاهرة، حتى لا يدخل الفريق الأحمر في أي حسابات معقدة في طريق الدفاع عن لقبه للموسم الثالث تواليًا.

وسيكون الصراع على البطاقة الثانية بين الأهلي والهلال والمريخ للتأهل لدور الثمانية، حيث لا يحتاج صنداونز سوى نقطة واحدة من أجل حسم صدارة المجموعة رسميًا لاستحالة وصول الأهلي وقطبي السودان للنقطة الـ11.

ومن المقرر أن تقام الجولة الخامسة بين المريخ والأهلي لتقام المباراة على ملعب "استاد الأهلي we السلام" يوم الجمعة المقبل، في المقابل يستقبل الهلال منافسه صنداونز على ملعبه "الجوهرة الزرقاء" بالسودان يوم الجمعة أيضًا.

وفي حال فوز الأهلي على المريخ يكون الفريق الأحمر في احتياج لسقوط الهلال مع صنداونز سواء بالتعادل أو الخسارة، ليصبح الفريق الأحمر في احتياج لنتيجة التعادل على أقل تقدير في مباراة الجولة الأخيرة ضد الهلال من أجل التأهل دون النظر لأي حسابات تتعلق بالمواجهات المباشرة أو التعادل في النقاط.

وستقام الجولة الأخيرة بين الأهلي والهلال بالقاهرة في الأول من أبريل المقبل، بينما يخرج المريخ لمواجهة صنداونز في جنوب أفريقيا في نفس اليوم.