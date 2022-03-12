محمد صلاح يحقق إنجازا غير مسبوق مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقَّق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول أرقامًا تاريخية بالهدف الذي سجله في مواجهة مضيفه برايتون التي أقيمت على ملعب "فالمر" ضمن منافسات الأسبوع الـ29 للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت (0-2).

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول من علامة الجزاء في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء، ليرفع رصيده إلى 20 هدفا في الدوري الإنجليزي ويتصدر بهم ترتيب الهدافين، بخلاف 10 تمريرات حاسمة في المسابقة هذا الموسم.

وبهذا الهدف، حقق صلاح إنجازا غير مسبوق مع ليفربول بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الريدز يسجّل 20 هدفاً على الأقل في أربعة مواسم مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 20 للموسم الرابع خلال خمسة مواسم لعبها مع ليفربول حتى الآن منذ انضمامه للريدز في موسم 2017/2018 قادما من روما الإيطالي.

وساهم صاحب الـ29 عاما في 158 هدفا مع ليفربول في جميع المسابقات حتى الآن بواقع 115 هدفا و43 تمريرة حاسمة، ليعادل رقم روبي فاولر الذي ساهم في نفس عدد الأهداف، فقط ستيفن جيرارد ساهم في أهداف أكثر (212 هدفا).

وأصبح هدف صلاح هو الهدف رقم 2000 لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح رابع لاعب يساهم في 30 هدفا أو أكثر في الدوري الإنجليزي في ثلاثة مواسم مختلفة، بعد كل من آلان شيرار (5 مواسم مختلفة)، تيري هنري (4 مواسم مختلفة)، هاري كين (3 مواسم مختلفة).

كما بات النجم المصري ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 50 هدفًا أو أكثر خارج الأرض بالدوري الإنجليزي بعد كل من مايكل أوين (55 هدفا) وستيفن جيرارد (51 هدفا).