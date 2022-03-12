"يعتقد أنها ليست خطيرة".. أول تعليق من كلوب عن إصابة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تطورات إصابة النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق خلال لقاء الفريق أمام برايتون.

وحقق نادي ليفربول فوزاً ثميناً على برايتون، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تسجيل صلاح لهدف عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 61، ولكنه غادر الملعب مصابًا في الدقيقة 64 من زمن المباراة.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "سوف نرى، هو يعتقد أن إصابته ليست خطيرة ولكننا سنرى ما سيحدث".

واختتم: "صلاح يعتقد أن الإصابة جاءت من اللعبة عندما سدد الكرة وتم التصدي لها".