بعد هاتريك بنزيمة.. من أكثر اللاعبين تسجيلاً للثلاثيات في تاريخ كرة القدم؟

المنامة - ياسر ابراهيم - ما زالت أصداء الأهداف الثلاثة التي أحرزها الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، في شباك باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفيكسي، هداف بايرن ميونخ، في مرمى ريد بول سالزبورغ، في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، تتردد في وسائل الإعلام.



وقاد بنزيمة وحده، ريال مدريد لقلب الطاولة على سان جيرمان، يوم الأربعاء 9 مارس/آذار 2022، على ملعب "سنتياغو برنابيو"، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في ظرف 17 دقيقة، أهدت "الفريق الملكي" بطاقة التأهل لربع النهائي، بنتيجة إجمالية وصلت إلى 3-2.



وقبلها بأربع وعشرين ساعة بالضبط، كان ليفاندوفيسكي يمهد ذات الطريق أمام بايرن ميونخ، إثر إحرازه الأهداف الثلاثة الأولى في مرمى سالزبورغ، في أول 23 دقيقة، قبل أن يكمل زملاؤه سباعية الفريق البافاري، ليتأهل بايرن إلى دور الثمانية بعد فوزه في مجموع لقائي الذهاب والإياب 8-2.



ويُعتبر بنزيمة وليفاندوفيسكي، من أفضل اللاعبين المهاجمين في العالم حالياً، إلى جانب المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، والشابين كيليان مبابي، من سان جيرمان، وإيرلينغ هالاند، هداف بوروسيا دورتموند.



لكن الأهداف الثلاثة (هاتريك) التي أحرزها اللاعبان مؤخراً، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أنهما من خيرة المهاجمين عالمياً، أمام السطوة التهديفية والإعلامية للنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.



وبالنظر إلى المباراة الأخيرة، فإن بنزيمة سجل الهاتريك رقم تسعة طوال مسيرته الاحترافية مع ليون وريال مدريد ومنتخب فرنسا، معادلاً رقم مبابي، وإدين دجيكو، مهاجم إنتر ميلان، وزميله في الفريق غاريث بيل، والمعتزلين واين روني وميروسلاف كلوزة، وفق موقع givemesport.



في الوقت نفسه، يبتعد ليفاندوفيسكي كثيراً عن بنزيمة في هذه الناحية، فالمهاجم البولندي سجل أكثر من ثلاثة أضعاف ما أحرزه الفرنسي تقريباً، ما يصل إلى 29 ثلاثية (هاتريك)، خلال مشواره مع منتخب بولندا والأندية التي لعب لها (لخ بوزنان البولندي – بوروسيا دورتموند – بايرن ميونخ)، حتى ساعة كتابة هذا التقرير.



القمة لرونالدو وميسي

ومع ذلك، فإن هذه الأرقام بعيدة للغاية عما نقشه كريستيانو وميسي من ثلاثيات في تاريخ كرة القدم، بل لا تشكل حتى تهديداً لهما.



ومن المرجح أن يحافظ النجمان الأسطوريان على صدارة هذه القائمة لوقت طويل جداً، إلى أن يظهر لاعب آخر، يعبث بتاريخ كرة القدم.



فالنجم البرتغالي يعتلي هذه القائمة برصيد 58 ثلاثية (هاتريك) طوال مشواره الحافل بالإنجازات، متفوقاً على ميسي، غريمه الأزلي بفارق 4 ثلاثيات فقط.



ومع بقاء النجمين في الملاعب، يبقى التساؤل مشروعاً حول هوية اللاعب الذي سينهي مشواره وهو على رأس قمة هرم (الهاتريك)، لكن الاقتراب منهما يبدو صعب المنال.



وتؤكد الأرقام والإحصائيات التي قام بها PopFoot، أن منافسة اللاعبين تعد واحدة من أحلام اليقظة بالنسبة لنظرائهما، خاصة أن ليفاندوفيسكي أقرب واحد منهما، يبتعد عن ميسي (الثاني) بـ25 ثلاثية (هاتريك).



(عربي بوست)