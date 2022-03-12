الامارات | دبا الحصن والبطائح يفوزان ويواصلان التقدم في دوري "الهواة"

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن والبطائح يفوزان ويواصلان التقدم في دوري "الهواة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الحصن على مضيفه حتا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الدرجة الاولى، وسجل هدفيه الفرنسي فتحي ساخي والعماني محمد المربوعي، بينما سجل هدف حتا عبيد عيد، ليصبح رصيد دبا الحصن 47 في المركز الرابع، بينما حتا 37 في المركز السادس.

وفاز البطائح بملعبه على "ستي" بثلاثة اهداف لهدف، ليصبح رصيده 49 نقطة في المركز الثالث، بينما يقبع ستي في المركز الاخير برصيد ستة نقاط. وسجل للبطائح الكاميروني اناتول بيرتراند والبرازيلي هنريكو واحمد جلال، وجمال بارتلي لـ"ستي".

وفاز الجزيرة الحمراء على مضيفه الرمس باربعة اهداف مقابل ثلاثة، حيث سجل الاول علي حسن (هدفين)، وهدف لكل من علي خالد وهوغو الكسندر، وسجل للرمس البرازيلي ليما ومواطنه كريستيان وسعيد سالم، ليرتفع رصيد الجزيرة الحمراء الى 20 نقطة في المركز العاشر، والرمس 17 في المركز الثاني عشر.

وتختتم الجولة يوم غد باربع مباريات، يلعب فيها الفجيرة مع الذيد، والحمرية مع مسافي، ودبا الفجيرة مع مصفوت، والتعاون مع "جلف اف سي".

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